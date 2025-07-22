Экс-замминистра юстиции КНР приговорили к сроку за взятки

Суд средней ступени китайского города Уху в провинции Аньхой приговорил бывшего заместителя министра юстиции КНР Лю Чжицяна к 13 годам заключения за взятки на сумму более 42,45 млн юаней ($5,9 млн). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Чжицяна также оштрафован на 3 млн юаней ($418 тыс.).

С 2007 по 2024 год обвиняемый работал директором бюро международного сотрудничества Министерства общественной безопасности КНР, вице-губернатором провинции Цинхай, заместителем главы Министерства юстиции и членом Государственного комитета по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Он использовал своё служебное положение, чтобы за взятки помогать другим в бизнесе, карьере и других вопросах. Значительную часть незаконно нажитого имущества вернули государству.

С приходом к власти Си Цзиньпина в 2012 году в Китае началась активная борьба с коррупцией. Одним из ключевых лозунгов этой кампании стал призыв председателя КНР «бить мух и тигров», что означает выявление коррупции на всех уровнях. За последние годы в рамках масштабной антикоррупционной операции многие высокопоставленные чиновники, руководители крупных компаний и обычные служащие потеряли свои посты и были приговорены к тюремным срокам, включая пожизненное заключение.

Ранее экс-менеджеру крупной китайской корпорации назначили самое суровое наказание за взятки.