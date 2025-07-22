В Москве создано мультиформатное пространство для работы и отдыха

Компания Х5 запустила в Парке Горького у Голицынского пруда новое пространство для креативных людей всех возрастов, объединяющую коворкинг, образовательные и развлекательные активности.

В будние дни пространство «Сфера Х5» работает как коворкинг. После регистрации через сайт посетители могут воспользоваться Wi-Fi, розетками, переговорной комнатой и зонами отдыха под открытым небом. В компании уточнили, что на площадку допустимо приходить с питомцами.

Также пространство функционирует как центр профориентации. В Х5 подчеркнули, что посетители «Сферы X5» могут определить здесь свою карьерную траекторию.

По вечерам в будни и на выходных на площадке проходят различные активности: занятия йогой, спортивные и настольные игры, кинопоказы, лекции экспертов, воркшопы, музыкальные выступления и DJ-сеты. Кроме того, на площадке запланирована особая программа от резидентов и партнеров.

В компании пояснили, что «Сфера X5» была запущена под слоганом «Все вокруг тебя». Отмечается, что этот слоган подчеркивает универсальность пространства, в котором можно совмещать различные виды деятельности без необходимости выбирать между работой, личной жизнью, фитнесом или вечеринками.