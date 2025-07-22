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Женщина в 38 лет переехала в дом престарелых, назвав это «лучшим решением»

OC: австралийка в 38 лет переехала жить в дом престарелых
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Depositphotos

Австралийка, пережив разрыв долгих отношений, приняла необычное решение — переехала жить в дом престарелых в 38 лет, назвав это решение лучшим в жизни, пишет Oddity Central.

После расставания с партнёром 38-летняя женщина, пожелавшая остаться анонимной, провела два месяца в дорогих апартаментах, пытаясь найти доступное жильё в городе. Однако квартиры, которые она могла себе позволить, оказались мрачными и непривлекательными. Выход был найден неожиданный: во время визита к тёте, живущей в одном из домов престарелых, та предложила ей освободившуюся квартиру. Узнав, что возраст не станет препятствием, она решилась попробовать.

«Теперь это мой настоящий дом. Я никогда не чувствовала себя чужой. Жизнь среди людей, которые не гонятся за скоростью и не зависят от технологий, дала мне невероятный покой. Это своего рода рай», — прокомментировала женщина.

Австралийка описывает свою повседневную жизнь как размеренную и наполненную смыслом: утренний кофе, прогулки, чтение газет, занятия йогой , велопрогулки и игры в бинго каждую среду. По вечерам она либо готовит дома, либо отправляется в местную закусочную, а затем часами разговаривает с соседями на крыльце.

«Я стала спокойнее, научилась ценить простые вещи. Здесь я переосмыслила свои жизненные приоритеты и по-другому взглянула на старость. Оказалось, что в 70–80 лет можно быть активным, свободным, заводить друзей и пробовать новое», — дополнила она.

Ранее в Китае пенсионерка перелезла через двухметровый забор и сбежала из дома престарелых.

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