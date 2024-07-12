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Пенсионерка перелезла через двухметровый забор и сбежала из дома престарелых

WOB: 92-летняя китаянка перелезла через 2-метровый забор и сбежала из дома престарелых

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Douyin

В Китае 92-летняя женщина перелезла через двухметровый забор, чтобы сбежать из дома престарелых, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, у пенсионерки тяжелая форма болезни Альцгеймера, однако это не помешало ей перелезть через двухметровый забор. В доме престарелых, в котором находилась женщина, есть система оповещения, если кто-то из постояльцев пропадет. Поэтому через примерно 25 минут сотрудники заведения нашли пожилую китаянку и вернули ее обратно.

Представители дома престарелых добавили, что женщиной обращаются вежливо, и она не пострадала в результате инцидента. Кроме того, сотрудники теперь будут чаще обходить своих подопечных и тщательнее контролировать территорию, чтобы не допустить повторения подобных случаев.

Ранее в Китае 23-летняя женщина вышла замуж за 80-летнего пенсионера и спровоцировала скандал.

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