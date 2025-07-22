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Родители оставили ребенка в закрытой машине на жаре в Калининграде

Ребенок остался один в раскаленной машине на парковке в Калининграде
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Клопс

Ребенка закрыли в раскаленной машине на парковке в Калининграде. Об этом «Клопс» рассказала местная жительница.

По словам калининградки, такую картину она застала в понедельник, 21 июля, на Большой Песочной улице. В припаркованной под солнцем машине находился один ребенок. В тот момент он лежал на сиденье, уже «красный и мокрый от жары».

Женщина сходила в пункт выдачи и на обратном пути опять увидела стоящий на том же месте автомобиль с закрытыми окнами и включенным двигателем. Никого из взрослых поблизости не было.

«Постояла еще минут десять, собрались люди. Подошел какой-то мужчина, сказал, что мама сейчас вернется, ушла в магазин. Ребенок провел в машине минимум 10-15 минут», — отметила собеседница издания.

Калининградка говорит, что свидетели уже собирались вызывать полицию, но спустя какое-то время машина уехала, и все разошлись.

Ранее молодая мать ушла закачивать в губы филлеры, оставив детей на жаре в машине.

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