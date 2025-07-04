Россияне назвали неочевидные плюсы технологий

Более 70% опрошенных россиян уверены, что технологии защитят их от бытовых аварий

Большинство (72,8%) опрошенных россиян в той или иной степени уверены, что современные технологии способны предотвращать бытовые аварии и неприятные ситуации. Таковы результаты опроса, проведенного G3 Group (есть у «Газеты.Ru»).

При этом абсолютно убеждены в этом лишь 12,6% респондентов. 25,2% относится к возможностям роботов скептически, а 1,9% вообще не верят в их эффективность.

Наиболее востребованными системами безопасности россияне назвали автоматическую пожарную сигнализацию (75,7%), датчики утечки газа (67%) и датчики протечки воды (57,3%). При этом видеонаблюдение и «умные» замки оказались значимыми для 40,3% опрошенных, а лишь 4,9% респондентов вообще не доверяют технологиям безопасности.

Особенно показательными оказались данные об отношении к автоматическому вызову экстренных служб. 58,3% согласны на такой сценарий только при условии дополнительного подтверждения с их стороны. Полностью доверяют системе 38,8% россиян, а 2,9% считают подобные функции потенциально опасными.

Финансовый аспект внедрения технологий безопасности также вызвал неоднозначную реакцию. 41,7% респондентов считают, что такие системы должны входить в базовую комплектацию жилья без дополнительной оплаты. Готовность доплачивать выразили 48,5% участников, причем 29,1% согласны на надбавку до 5% стоимости, а 19,4% — до 10%. Категорически против дополнительных расходов выступили 9,7% опрошенных.

При выборе жилья для 67% россиян определяющим фактором безопасности остаются надежные инженерные системы. «Умные» датчики и автоматизация важны для 13,6% респондентов, столько же (13,6%) делают акцент на охране и видеонаблюдении. Всего 5,8% участников исследования рассматривают репутацию застройщика как ключевой критерий безопасности.

«82,5% россиян знают случаи, когда технологии действительно предотвращали аварии. При этом 44,7% проверяет состояние коммуникаций в своих домах только при появлении явных проблем», — отметил президент G3 Group Олег Гулеватый.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что россияне задумались о безопасности своих домов в период отпусков.