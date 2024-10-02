Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, в каком возрасте они покупали ребенку первый телефон

«КП»: 54% россиян покупали первый телефон ребенку в шесть-восемь лет

close
Freepik.com

Более половины (54%) россиян покупали первый телефон ребенку к школе, когда ему исполнялось шесть-восемь лет, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,4 тыс. человек.

Еще 20% опрошенных приобретали гаджеты детям в 10-12 лет, когда они подросли и стали более ответственными, — 9% — в 13-16 лет, когда мобильный уже действительно был необходим. Чуть меньше, 8% признались, что их дети самостоятельно покупали себе смартфоны, когда достигли подросткового возраста и начали подрабатывать.

Оставшиеся 9% респондентов покупали телефон детям в возрасте три-пять лет, когда они ходили в детский сад. По их мнению, новому поколению он необходим.

«Сейчас невозможно детей оградить от телефонов и планшетов, можно только контролировать время и контент, который они смотрят. В компании, где у всех есть телефоны, ребенок без телефона будет чувствовать себя неполноценным», — сказала участница опроса.

Исследователь детской психологии и профессор кафедры общественного здравоохранения Школы спорта и физической активности Университета Шеффилд-Халлам (Великобритания) Лиана Азеведо до этого говорила, что первый телефон для ребенка лучше не покупать до шести лет. По ее словам, шесть лет — критический период в развитии ребенка, до завершения которого давать ребенку какие-либо интерактивные средства массовой информации может быть нецелесообразно.

Ранее россиянам дали советы, как подобрать телефон для пожилого человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами