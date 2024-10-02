Россияне ответили, в каком возрасте они покупали ребенку первый телефон

Более половины (54%) россиян покупали первый телефон ребенку к школе, когда ему исполнялось шесть-восемь лет, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,4 тыс. человек.

Еще 20% опрошенных приобретали гаджеты детям в 10-12 лет, когда они подросли и стали более ответственными, — 9% — в 13-16 лет, когда мобильный уже действительно был необходим. Чуть меньше, 8% признались, что их дети самостоятельно покупали себе смартфоны, когда достигли подросткового возраста и начали подрабатывать.

Оставшиеся 9% респондентов покупали телефон детям в возрасте три-пять лет, когда они ходили в детский сад. По их мнению, новому поколению он необходим.

«Сейчас невозможно детей оградить от телефонов и планшетов, можно только контролировать время и контент, который они смотрят. В компании, где у всех есть телефоны, ребенок без телефона будет чувствовать себя неполноценным», — сказала участница опроса.

Исследователь детской психологии и профессор кафедры общественного здравоохранения Школы спорта и физической активности Университета Шеффилд-Халлам (Великобритания) Лиана Азеведо до этого говорила, что первый телефон для ребенка лучше не покупать до шести лет. По ее словам, шесть лет — критический период в развитии ребенка, до завершения которого давать ребенку какие-либо интерактивные средства массовой информации может быть нецелесообразно.

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