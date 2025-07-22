В Дагестане блогера обвинили в пропаганде терроризма

Прокуратура республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Арслана Мирзаева по обвинению в распространении заведомо ложной информации и пропаганде терроризма, дело передано в суд для заочного рассмотрения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства сообщили журналистам.

В сообщении отмечается, что в прокуратуре республики Дагестан утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Арслана Мирзаева (известного также как Али Чаринский), обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») и ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации («Публичное оправдание и пропаганда терроризма»), и что уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для заочного рассмотрения.

По версии следствия, обвиняемый распространял в сети интернет материалы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы совершенных преступлениях российскими военнослужащими в городе Буче Киевской области, а также в городе Мариуполе Донецкой народной республики. Кроме того, утверждалось, что он распространял материалы, содержащие высказывания о признании идеологии и практики терроризма правильными и заслуживающими поддержки и подражания, а также направленные на формирование идеологии терроризма и убежденности в ее привлекательности.

До этого прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении блогера Арега Щепихина. Блогер обвиняется в совершении деяний, подпадающих под статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, совершенные публично, в том числе с использованием сети «Интернет», а также с применением насилия или с угрозой его применения».

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