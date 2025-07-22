Четверть россиян готовы платить за ИИ-искусство

Каждый пятый россиянин (20%) считает, что искусственный интеллект (ИИ) способен создавать настоящие произведения искусства. Почти треть опрошенных (29%) не исключают, что могут купить такую работу. В первую очередь на готовность платить за ИИ-искусство влияют уровень образования и дохода.

Это показало исследование Аналитического центра НАФИ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Исследование выявило устойчивую тенденцию: внимание к ИИ как создателю остается стабильно высоким, однако признание художественного статуса нейросетей в обществе снижается. Это может свидетельствовать о растущем запросе на технологичные решения в культуре — при сохраняющемся недоверии к художественной ценности таких решений.

Каждый второй россиянин (54%) встречал художественные картины, созданные не человеком, а искусственным интеллектом.

За последние два года отношение россиян к искусственному интеллекту в культуре стало заметно более критичным. Число тех, кто считают, что созданные ИИ художественные картины могут быть предметом искусства, снизилась на треть. При этом заметно возросла доля тех, кто не считает картины ИИ искусством (с 21% в 2023 году до 34% в 2025 году).

Свыше четверти россиян (29%) заявили, что готовы приобрести за деньги художественное произведение, созданное не человеком, а ИИ. Не желают платить за это свыше половины жителей России (52%).

Отношение к ИИ-искусству меняется в зависимости от социально-экономических характеристик респондентов. Так, готовность приобрести такое произведение повышается с ростом уровня дохода: если среди россиян с ежемесячным доходом ниже 30 тысяч рублей такую готовность выразили 26%, то среди тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч — 41%.

ИИ-произведение готовы купить: среди респондентов со средним образованием — 36%, тогда как среди россиян с высшим образованием — заметно меньше (26%). Это может указывать на более критическую оценку роли автора и смысла в искусстве среди людей с гуманитарной или художественной подготовкой, а также на более высокий порог «эстетического доверия» к технологиям.

Тимур Аймалетдинов, заместитель генерального директора НАФИ:

«Искусственный интеллект в искусстве — это не только особый художественный жанр, но и новая философия. Поскольку обучение ИИ происходит на основе декодирования традиционной культуры, можно ожидать, что создаваемые машинами произведения будут все точнее передавать дух времени и отражать реальность, которую видит та или иная модель ИИ. Вероятно, уже через некоторое время мы увидим новый рынок произведений искусства, в которых за аудиторию конкурируют не авторы с их талантами, а модели ИИ с их ресурсными и вычислительными мощностями».

Ранее ИТ-специалист раскрыл секрет, кого массово заменит ИИ в ближайшие два года.