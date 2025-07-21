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«Бабки возвращай»: в Москве молодые люди вывезли школьника в лес, раздели и избили

В Москве подростки жестоко избили юношу из-за долга
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Shutterstock

Подростки из Москвы группой избили 17-летнего юношу, фиксируя происходящее на видео. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Молодые люди заявили, что школьник должен им денег и устроили суд над ним в лесу, куда вывезли. На кадрах с места инцидента заметно, как нападавшие повалили пострадавшего на землю и стали избивать, в том числе ногами.

Позже они полностью раздели подростка и стали наносить удары уже по коже, требуя: «бабки возвращай». Все происходящее группа молодых людей снимала на видео, пытки, по данным Telegram-канала, продолжались в течение почти получаса.

«Парня заставляли ложиться ягодицами вверх, нанося по ним удары палкой. А в какой-то момент заставили развести ягодицы, чтобы унизить с помощью ветки», – сообщается в публикации.

После произошедшего юноше понадобилась помощь медиков.

Известно, что члены группы ранее уже издевались над подростками в Измайлово. Среди пострадавших – молодой человек, которого унижали из-за длинных волос.

Ранее на Кузбассе подростки записали на камеру издевательства над бездомным.

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