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Московского студента вывезли в лес и лишили 11 миллионов рублей

В Москве студента похитили и украли у него 11 миллионов рублей
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Pexels

В Москве возбудили уголовное дело после похищения студента одного из московских вузов. Об этом сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, 19-летнему молодому человеку надели на голову мешок, связали его и вывезли в лес. Там неизвестные издевались над ним, в том числе били электрошокером.

Похитители забрали у пострадавшего наличные в размере 270 тысяч рублей. Помимо этого, перевели с его криптокошелька валюту на сумму около 11 миллионов рублей.

«Также они угрожали студенту предметом, похожим на нож, и требовали еще восемь миллионов рублей», – сообщается в публикации.

Требуемую сумму юноша им не отдал. Тем не менее, его отпустили, он сам обратился к медикам. Специалисты диагностировали у него несколько травм, среди которых – закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее россиянин сбежал из родного региона и 11 лет жил под чужим именем.

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