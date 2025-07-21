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В Якутске четырехлетний ребенок отравился жидкостью для электронной сигареты

В Якутске врачи спасли ребенка, отравившегося жидкостью для электронной сигареты
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Shutterstock/FOTODOM

Ребенок из Якутска пострадал из-за жидкости для электронной сигареты. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О произошедшем стало известно после того, как четырехлетняя девочка оказалась в медучреждении, где ей диагностировали острое пероральное отравление.

«В ходе проверки выяснилось, что ребенок выпил жидкость для электронной сигареты», – сообщается в публикации.

При каких обстоятельствах это произошло не уточняется. Информация о том, привлекли ли родителей к ответственности, отсутствует.

До этого в Омской области врачам удалось спасти девочку, которая пострадала во время визита к бабушке. В какой-то момент младенец обнаружил на полу таблетку для травли крыс и попробовал ее.

Взрослые обратили внимание на ситуацию и обратились к медикам. В результате врачи оказали всю необходимую помощь. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Ранее в Подмосковье сосед нашел в подвале пару и их внука, которые отравились парами краски.

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