Россиянина будут судить за преступление, совершенное 42 года назад

Заключенного обвинили в расправе над незнакомцем, которую он совершил 42 года назад, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Преступление произошло в августе 1983 года в областном центре. По данным следствия, между мужчиной, который нес в руках музыкальный динамик, и проходившим мимо пьяным молодым человек возник конфликт. В ходе ссоры юноша ударил оппонента кирпичом и осколком разбитой бутылки.

В результате пострадавший, мужчина 1947 года рождения, получил тяжелые ранения и не выжил, а подозреваемый скрылся. Тогда установить виновного не удалось, и дело было приостановлено.

Недавно сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками СК выявили причастность к преступлению 58-летнего мужчины, уже отбывающего наказание в местах лишения свободы. Он признался в содеянном. Ему грозит новый срок — до 20 лет лишения свободы.

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