Постоянный аромат карамели стал симптомом опасной болезни у британца, пишет Mirror.

Семья Косты Фантиса, владельца рыбного магазина, столкнулась с неожиданностью, когда у 57-летнего мужчины диагностировали агрессивную форму рака мозга — глиобластому IV стадии, несмотря на его отличное самочувствие и отсутствие явных симптомов.

Единственным предупреждающим знаком стало необычное изменение обоняния: Коста начал ощущать сладкий, «карамельный» аромат. Семья не придала этому значения, списывая происходящее на возможные приступы эпилепсии — заболевание, с которым он жил с юности.

Однако после серии обследований и биопсии врачи сообщили мужчине, что у него самая агрессивная и тяжелая форма рака мозга. Кроме того, опухоль оказалась неоперабельной.

«Мы были в шоке. Он был здоровым, бодрым человеком. Мы даже не могли представить, что это может быть что-то серьезное», — признался 27-летний сын Косты, Антонио.

Семья столкнулась с жестокой реальностью: в Великобритании методы лечения глиобластомы практически не изменились за последние 20 лет, и пациентам часто говорят просто «наслаждайтесь оставшимся временем». Но родные Фантиса не сдаются. Они начали активный поиск альтернативных и инновационных методов лечения за рубежом и сейчас собирают средства на дорогостоящую операцию в Германии, которая может дать шанс на продление жизни.

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