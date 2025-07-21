На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Постоянный аромат карамели стал симптомом опасной болезни у британца

Mirror: постоянный аромат карамели стал признаком рака мозга у британца
true
true
true
close
Antonio Fantis/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Постоянный аромат карамели стал симптомом опасной болезни у британца, пишет Mirror.

Семья Косты Фантиса, владельца рыбного магазина, столкнулась с неожиданностью, когда у 57-летнего мужчины диагностировали агрессивную форму рака мозга — глиобластому IV стадии, несмотря на его отличное самочувствие и отсутствие явных симптомов.

Единственным предупреждающим знаком стало необычное изменение обоняния: Коста начал ощущать сладкий, «карамельный» аромат. Семья не придала этому значения, списывая происходящее на возможные приступы эпилепсии — заболевание, с которым он жил с юности.

Однако после серии обследований и биопсии врачи сообщили мужчине, что у него самая агрессивная и тяжелая форма рака мозга. Кроме того, опухоль оказалась неоперабельной.

«Мы были в шоке. Он был здоровым, бодрым человеком. Мы даже не могли представить, что это может быть что-то серьезное», — признался 27-летний сын Косты, Антонио.

Семья столкнулась с жестокой реальностью: в Великобритании методы лечения глиобластомы практически не изменились за последние 20 лет, и пациентам часто говорят просто «наслаждайтесь оставшимся временем». Но родные Фантиса не сдаются. Они начали активный поиск альтернативных и инновационных методов лечения за рубежом и сейчас собирают средства на дорогостоящую операцию в Германии, которая может дать шанс на продление жизни.

Ранее врач рассказал, почему нельзя игнорировать покалывание в пальцах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами