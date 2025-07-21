Россиянин приковал наручниками к мусорному контейнеру ребенка за драку с его сыном

В Старом Осколе мужчина напал на ребенка, который подрался с его сыном

В Старом Осколе мужчина едва не удушил ребенка, который подрался с его сыном. Об этом сообщили в полиции Белгородской области.

Отец 11-летнего мальчика обратился в полицию после того, как неизвестный на детской площадке душил его сына и пристегнул наручниками к мусорному контейнеру. 50-летнего подозреваемого задержали. оказалось, он уже привлекался к уголовной ответственности.

Все произошло еще в конце мая в микрорайоне Олимпийский на детской площадке, где играли и повздорили два мальчика 10 и 11 лет. Старший из них обсыпал оппонента песком, и дети подрались. Младший рассказал о случившемся своему отцу, и тот вышел на улицу, схватил обидчика сына за шею, поднял вверх, а затем потащил на лавку, где приковал ребенка наручниками к мусорному контейнеру.

Нападавший самостоятельно обратился в полицию с сообщением о конфликте между подростками. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в Томской области мужчину осудили за стрельбу в подростков на самокатах.