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В Липецке девочка получила разрывы внутренних органов после падения на детской площадке

В Липецке семилетняя девочка впала в кому после падения на детской площадке
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Depositphotos

В Липецке ребенок получил разрывы внутренних органов и впал в кому после падения на детской площадке. Об этом сообщает GOROD48.

Несчастный случай произошел в воскресенье, 20 июля, во дворе на улице Стаханова, 59, с семилетней девочкой. Ребенок играл на детской площадке высотой около пяти метров, но упал на землю. Пострадавшую немедленно доставили в реанимацию детской областной больницы.

Сейчас медики борются за ее жизнь. В ближайшее время юной пациентке предстоит несколько серьезных операций.

«Состояние пациентки очень тяжелое. Ребенок в коме. У девочки — политравма, то есть множество переломов, разрывы внутренних органов, сопровождающиеся развитием острых нарушений жизненно важных функций. За жизнь этой пациентки идет самая настоящая борьба», — рассказали в больнице.

Ранее девятилетний мальчик потерял почку из-за падения на детской площадке.

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