Сбер открыл регистрацию на третий турнир по Dota 2 и Counter Strike 2

В России стартовала регистрация на третий киберспортивный турнир Сбера. Мероприятие проходит при поддержке Федерации компьютерного спорта России, его призовой фонд составляет 9,9 млн рублей, уточнили в банке.

В Сбере добавили, что турнир впервые объединит две дисциплины: Dota 2 и Counter Strike 2 и пройдет в форматах 5x5 и 1x1. Специально для матчей 1x1 по Counter Strike 2 разработана уникальная кастомная карта.

Банк уточнил, что среди участников турнира разыграют 240 скинов Counter Strike 2 и 240 аркан Dota 2. Победителям соревнования будут вручены игровая техника, геймерские кресла и денежные призы.

Также финалисты смогут принять участие в Открытых киберспортивных играх Сбера осенью 2025 года и усовершенствовать свои навыки с известными тренерами. Кроме того, команда-победитель по дисциплине Dota 2 получит особый буткемп в СберУниверситете.

«В России 11,5 млн геймеров-киберспортсменов. Популярность этого направления растет, многие из них видят свое будущее в киберспорте. Участие крупных компаний дает начинающим спортсменам возможность попробовать свои силы в нем на профессиональном уровне. Наш турнир — первый шаг на пути от любителя до профи», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Принять участие в мероприятии могут как команды, так и индивидуальные игроки. Отборочные этапы состоятся в период со 2 по 10 августа, групповой — 16 августа, плей-офф — 17 августа. Финал запланирован на 30 августа.

Все этапы турнира будут в прямом эфире демонстрироваться на ресурсах мероприятия и в соцсетях ФКС. Также групповой этап, плей-офф и финал покажут на своих каналах несколько стримеров.