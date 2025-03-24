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Ученые назвали критический срок, когда нельзя отнимать детей от груди

JAMA: для здорового развития ребенка нужно от полугода грудного вскармливания
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Израильские ученые из Университета имени Бен-Гуриона совместно с коллегами из других стран выяснили, что длительное и исключительно грудное вскармливание значительно снижает вероятность задержек в неврологическом развитии. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open.

Команда проанализировала данные более 570 тыс. детей из национальной системы здравоохранения Израиля с 2014 по 2020 год.

Результаты показали, что у младенцев, получавших грудное вскармливание в течение шести месяцев и больше вероятность задержек в языковом и моторном развитии была на 27% ниже, если их кормили только грудным молоком, и на 14% ниже при смешанном режиме питания по сравнения с теми, кого кормили грудью менее полугода или не кормили вовсе.

Кроме того, анализ 37704 пар братьев и сестер показал, что у детей, которых кормили грудью дольше, реже диагностировали нарушения развития. В этой группе риск задержек развития снизился на 9%, а риск неврологических расстройств оказался ниже на 27%.

Связь сохранялась даже после учета факторов, таких как недоношенность, малый вес при рождении и уязвимый социально-экономический статус семьи.

«Данные подчеркивают, что грудное вскармливание — не просто вопрос питания, но и вклад в когнитивное и социальное здоровье ребенка», — отмечают авторы.

Родителям и медработникам рекомендуется учитывать эти выводы при планировании ухода за детьми раннего возраста.

Ранее ученые узнали, что грудное вскармливание снижает риск заболевания ребенка астмой.

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