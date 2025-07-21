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В 35 округах Подмосковья прошла акция «Проверь здоровье в парке»

Более 2,9 тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья с начала лета
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В минувшие выходные в 35 городских округах Подмосковья желающие могли пройти профосмотр в рамках акции «Проверь здоровье в парке», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Акция прошла в Егорьевске, Люберцах, Волоколамске, Дубне и других округах.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, летом бригады врачей работают в парках Подмосковья каждую неделю.

«В минувшие выходные возможностью проверить свое здоровье на свежем воздухе воспользовались 503 человека, а всего с начала лета – более 2,9 тыс. жителей региона», — сказал он.

В рамках акции желающие могли измерить глазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования.

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