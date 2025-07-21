Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с августа

РИА Новости: с 1 августа работающим пенсионерам прибавят к пенсии до 437 рублей

С 1 августа 2025 года в России пройдет ежегодный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Об этом заявил в интервью РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, прибавку получат те граждане, кто официально трудился в течение 2024 года и за кого работодатели уплачивали страховые взносы.

Размер доплаты зависит от количества пенсионных баллов, накопленных за год, но по закону учитываются не более трех. В 2025 году стоимость одного балла составит 145 рублей 69 копеек, таким образом, максимальная прибавка не превысит 437 рублей, минимальная — 145 рублей 69 копеек. Обновлённый размер пенсии начнёт выплачиваться уже с августа.

Сафонова добавил, что дополнительные выплаты предусмотрены для пенсионеров, достигших 80 лет. Им полагается удвоенная фиксированная выплата к пенсии по старости — её общий размер составляет 17 815,4 рубля. Помимо этого, с начала года такие граждане получают ежемесячную надбавку за уход в размере 1 314 рублей (без учёта региональных коэффициентов).

Корректировка пенсий в августе коснется и других категорий — шахтеров и членов летных экипажей. Размер их ежемесячных доплат зависит от поступлений в специальные фонды, формируемые за счет отраслевых взносов работодателей.

Ранее в Госдуме рассказали об индексации пенсий одной категории россиян с 1 октября.