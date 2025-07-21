В Китае открылась клиника, где помогают людям, которые не хотят ходить на работу

SCMP: новая клиника в Китае помогает людям, не хотящим идти на работу

В Китае открылась клиника, где помогают людям, которые не хотят ходит на работу, пишет South China Morning Post.

В попытке помочь взрослым людям, страдающим от профессионального выгорания, тревоги и депрессии, связанной с работой, в северном Китае открылась клиника под названием «Не люблю ходить на работу». Инициатива уже вызвала широкий общественный резонанс. Она стала логическим продолжением существующей программы «Не люблю ходить в школу», которая помогает детям и подросткам, испытывающим эмоциональное сопротивление учебному процессу.

Идея новой клиники принадлежит родителям, которые ранее обращались за помощью по школьной дезадаптации у детей и интересовались, существует ли аналогичная поддержка для взрослых, страдающих от нежелания идти на работу.

Диагностика обратившихся в клинику пациентов включает в себя углубленное интервью для оценки эмоционального состояния пациента, а также физическое обследование, чтобы исключить органические причины симптомов — например, такие как гипертиреоз. После этого специалисты разрабатывают индивидуальный план лечения, который может включать консультации, терапию и, при необходимости, медикаментозную поддержку.

Несмотря на широкий общественный интерес и обсуждение в социальных сетях, число пациентов, обратившихся в клинику, пока остается невысоким.

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