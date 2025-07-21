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Во Франции начали расследование из-за искажения алгоритмов соцсети X

Франция расследует деятельность соцсети X из-за возможного искажения алгоритмов
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Власти Франции начали расследование в отношении соцсети X в связи c возможными манипуляциями алгоритмом и якобы мошенническим извлечением данных. Об этом говорится на официальной странице площадки.

«X категорически отрицает эти обвинения,», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что расследование было инициировано французским политиком Эриком Боторелем. Подобные действия, по мнению представителей компании, угрожают правам пользователей на неприкосновенность частной жизни и свободу слова.

До этого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил власти Франции в «крестовых походах» против свободы слова и технологического прогресса. Он полагает, что такая практика отпугнет инвесторов и нанесет ущерб экономике Франции «на десятилетия».

В начале мая американский предприниматель, руководитель департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск объявил о внедрении нового алгоритма рекомендаций для пользователей соцсети Х.

Создатели проекта утверждают, что этот вариант алгоритмов отличается от аналогов отсутствием цензуры, кроме того, он обеспечивает доступ к актуальной информации в реальном времени.

Ранее ученые выяснили, кто чаще становится «заложником» соцсетей.

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