«Определитель номера» Сбера будет блокировать скрытые номера

Сервис «Определитель номера» Сбера сможет блокировать скрытые номера по телефону и в мессенджерах, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что новая функция позволит защититься от мошенников, спамеров и нежелательных звонков. Функция автоматической блокировки уже доступна в приложении «Сбербанк Онлайн» для Android.

Система автоматической блокировки скрытых номеров фильтрует и блокирует анонимные вызовы до первого гудка, используя постоянно обновляемую базу данных номеров мошенников.

В Сбере добавили, что «Определитель номера» входит в бесплатный набор сервисов от банка.