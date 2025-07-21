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«Определитель номера» Сбера будет блокировать скрытые номера

Сбер запустил автоматическую блокировку скрытых номеров
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Сервис «Определитель номера» Сбера сможет блокировать скрытые номера по телефону и в мессенджерах, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что новая функция позволит защититься от мошенников, спамеров и нежелательных звонков. Функция автоматической блокировки уже доступна в приложении «Сбербанк Онлайн» для Android.

Система автоматической блокировки скрытых номеров фильтрует и блокирует анонимные вызовы до первого гудка, используя постоянно обновляемую базу данных номеров мошенников.

В Сбере добавили, что «Определитель номера» входит в бесплатный набор сервисов от банка.

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