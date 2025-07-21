В НИУ ВШЭ подвели итоги работы российской системы нацпроектов за 6 лет

НИУ ВШЭ: показатели нацпроектов в 78% случаев превысили план за 6 лет

С 2018 по 2024 год в России выполнено 243 из 255 показателей уровня национальных проектов, а 199 – с перевыполнением установленных плановых значений, сообщается на сайте НИУ ВШЭ.

В рамках своего исследования «Национальные проекты: итоги и перезагрузка» эксперты НИУ ВШЭ пришли к выводу, что национальные проекты в России зарекомендовали себя как эффективный инструмент приоритизации финансовых и управленческих ресурсов для достижения национальных целей развития.

Также в НИУ ВШЭ отметили, что благодаря нацпроектам в России повысился уровень качества жизни граждан и улучшились условия ведения бизнеса.

Кроме того, в результате реализации национальных проектов уровень бедности в России по итогам 2024 года снизился до минимального исторического уровня 7,2%.

Эксперты НИУ ВШЭ подчеркнули, что в рамках реализации национальных проектов с 2018 по 2024 год удалось решить целый комплекс задач, среди которых новая инфраструктура, создание новых рабочих мест и другие.

В докладе НИУ ВШЭ добавили, что в 2025 году правительство РФ сформировало новый пул национальных проектов на период до 2036 года.