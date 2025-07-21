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В МВД рассказали, как повысить безопасность данных на Android-устройствах

МВД: для безопасности данных на Android лучше отключить Wi-Fi и показ паролей
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Depositphotos

В МВД дали рекомендации россиянам, как повысить безопасность данных на смартфонах с операционной системой Android. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Включать Wi-Fi автоматически: отключите, чтобы устройство не подключалось к небезопасным сетям без вашего ведома. Разрешить сети WEP: отключите, так как WEP считается устаревшим и небезопасным стандартом», — пояснили в министерстве.

Пользователям также рекомендовали отключать Bluetooth, использовать PIN, пароль или графический ключ для разблокировки экрана. Также следует отключить доступ к камере, микрофону, местоположению и другим данным для приложений, которым они не нужны.

До этого эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, что необоснованный сбор данных о местоположении приложениями может грозить утечкой данных.

Среди ключевых признаков нежелательного слежения — всплывающая реклама, связанная с текущим или недавним географическим положением пользователя. Такие данные, как правило, передаются рекламным сетям с формального согласия пользователя, прописанного в политике конфиденциальности.

Ранее Россия заняла третье место в хакерском антитопе.

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