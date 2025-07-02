Тренер по теннису столкнулся с необычным симптомом рака и вскоре узнал об онкологии

Житель Великобритании стал быстро пьянеть и вскоре узнал, что у него рак

Британец столкнулся с необычным симптомом и вскоре узнал, что болен раком. Об этом сообщает Daily Mail.

В октябре 2023 года Саймон Боулер, 50-летний тренер по теннису из Хартфордшира, заметил, что почувствовал себя пьяным после одного бокала вина, хотя раньше мог выпить гораздо больше без последствий. Через неделю у него появилась шишка на шее, которую врачи сначала приняли за безобидную кисту.

Однако в ходе дальнейшего обследования выяснилось, что это меланома — агрессивный тип рака кожи, который распространился по организму. Саймон прошел операцию по удалению опухолей и начал курс иммунотерапии, но спустя девять месяцев рак проник в мозг, и у мужчины резко упало зрение.

После лучевой терапии и повторного курса иммунотерапии его состояние вновь ухудшилось. Сейчас Саймон испытывает трудности с движением и даже не может держать теннисную ракетку. Он временно приостановил лечение, но продолжает искать способы борьбы с болезнью, а пока запустил сбор средств на GoFundMe, чтобы открыть бизнес по продаже теннисных товаров и поддержать благотворительность.

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