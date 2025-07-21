Wildberries запустит для клиентов курьерскую доставку заказов с постоплатой

Среднее время курьерской доставки Wildberries в городах-миллионниках уменьшилось до 10 минут. Это стало возможным благодаря обновлению доставки по клику из ПВЗ, сообщила пресс-служба компании РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ).

Также с запуском обновленной версии сервиса клиенты в ближайшее время получат возможность оформлять курьерские заказы с постоплатой, добавили в компании.

Кроме того, в приложении появится чат с курьером, где можно уточнить детали доставки, оставить комментарий или предупредить о времени присутствия дома, сообщили в РВБ.

«Для нас важно, чтобы доставка работала не только как логистика, но как сервис, который подстраивается под ритм жизни клиента. Быстрота, удобство, гибкость — все это мы вложили в обновленную версию курьерского сервиса», — рассказал глава направления «WB Курьер» Николай Викульцев.

Он добавил, что компания приняла решение продлить акцию по бесплатной разовой доставке для клиентов, которые еще не пользовались курьерским сервисом Wildberries.

Предложение будет действовать до конца лета текущего года.

В РВБ уточнили, что сегодня курьерская доставка работает в 809 городах России. При этом среднее время доставки по всей стране составляет 40 минут, самая быстрая за все время была зафиксирована в Ханты-Мансийске и составила 1 минуту 23 секунды. В ближайшие месяцы платформа планирует расширить зону покрытия сервиса и добавить новые функции, cообщили в компании.