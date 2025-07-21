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В Москве мужчина напал на полицейских, пытавшихся задержать его за дебош в кафе

Мужчина напал на полицейских при задержании в кафе на севере Москвы
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина устроил дебош в кафе на севере Москвы и напал на полицейских при задержании, сообщили в столичном управлении СУ СКР.  
  
По версии следствия, инцидент произошел 15 июля в кафе на Новопетровской улице. Один из посетителей нарушал общественный порядок и вынудил очевидцев вызвать стражей порядка.

Далее мужчина, надеясь избежать административной ответственности за мелкое хулиганство, применил насилие в отношении прибывших сотрудников полиции, но все же был обезврежен и задержан.

Обвиняемый в применении насилия в отношении представителей власти уже находится под стражей. На допросе мужчина полностью признал вину. Сбор и закрепление доказательственной базы продолжается.

Ранее на Урале нападение вызвавшей полицию женщины на сотрудника МВД попало на видео.

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