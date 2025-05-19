На Урале нападение вызвавшей полицию женщины на сотрудника МВД попало на видео

Челябинка напала на полицейского за отказ выполнять ее просьбу

В Челябинске местная жительница напала на сотрудника полиции за отказ выполнить ее требование. Вскоре нарушительница закона предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 12 апреля 2025 года на территории развлекательного комплекса «Галактика развлечений». Согласно версии правоохранителей, утром в дежурную часть поступил звонок от женщины: она заявила, что комплекс закрыт, а его работники отказываются выдавать ей личные вещи. На вызов прибыл участковый. Встретившая его гражданка потребовала от него взломать дверь и вернуть ее имущество. Когда сотрудник МВД отказался от предложенного плана и предложил проехать для дальнейшего разбирательства в участок, женщина проявила агрессию. Она напала на мужчину и попыталась поцарапать ему лицо.

В отношении дебоширки возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ. Его рассмотрит Курчатовский районный суд города.

Ранее на Ставрополье толпа мужчин напала на полицейских из-за сладостей на кладбищах.