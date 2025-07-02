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Женщина попросила попутчиц подержать младенца, пока она сходит с поезда, и поехала дальше

В Индии женщина бросила двухнедельного младенца с попутчицами по поезду
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Shutterstock

В Индии правоохранители разыскивают женщину, которая обманом оставила новорожденного младенца с чужими людьми. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в пригородном поезде в Нави-Мумбаи. По предварительной информации, женщина с младенцем, сидевшая у двери, обратилась к двум соседкам по вагону с просьбой помочь ей сойти с поезда. Она показала на большой багаж и отметила, что держать в одной руке ребенка, а в другой — сумку, затруднительно. На названной попутчицей с ребенком станции две женщины первыми сошли с поезда и приняли младенца, пока его мать делала вид, что вытаскивает багаж. Однако родительница поезд так и не покинула. Оставив незнакомок с ребенком, она отправилась дальше. Женщины подумали, что попутчица не успела выйти из вагона и дожидались ее на встречном поезде, но та так и не приехала.

После этого индианки обратились в полицию. Правоохранители отследили, что беглянка покинула поезд через пять остановок. Ее объявили в розыск. Младенцу, которого она оставила незнакомкам, около двух недель.

Ранее сообщалось, что в Махачкале женщина оставила младенца в молельной комнате при больнице и ушла.

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