Мошенники разработали схему, предлагая работу модератором на платформе OnlyFans

С начала года злоумышленники похитили около 1 миллиона рублей у граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ИБ-компанию F6.

Объявления о дистанционной работе размещаются на популярных сайтах, а переписка с потенциальными жертвами ведется в Telegram. Мошенники обещают зарплату от 10 тысяч рублей в неделю за якобы мониторинг и удаление нежелательного контента, раскрывая, что речь идет о работе на OnlyFans только при личном общении.

Среди требований к соискателям указано наличие мобильного устройства на Android версии не ниже 7. Кроме того, им предлагается создать аккаунт на платформе и внести 1 рубль для получения подписки, что, по утверждениям мошенников, якобы позволяет привязать банковскую карту к аккаунту для дальнейших выплат. В день «начала работы» жертвам отправляется ссылка на скачивание вредоносного приложения.

Специалисты отметили, что под маской мобильного приложения OnlyFans пользователям предлагают установить шпионское ПО, которое позволяет злоумышленникам перехватывать SMS-сообщения от банков. Когда жертва вводит данные своей карты для оплаты подписки, мошенники моментально получают эти данные и могут вывести средства со счета пользователя, включая возможность оформления кредита на его имя.

По данным F6, с начала 2025 года из-за мошеннической схемы о модераторстве и подписке за 1 рубль уже 93 россиянина потеряли часть своих средств. Общая сумма украденных средств составила 869 тысяч рублей, при этом максимальные потери одного из пострадавших достигли 155 тысяч рублей.

Ранее в МВД назвали неочевидные ошибки в защите от мошенников.