Врач рассказала, почему мозг — самый жирный орган в организме

Головной мозг является самым жирным органом в человеческом теле: на 60% он состоит из жиров (в сухом веществе), а остальные 40% приходятся на воду, белки, углеводы и другие вещества. Поэтому недостаток полезных жиров и воды в рационе пагубно сказывается на жизнедеятельности головного мозга и приводит к развитию патологических состояний, рассказала «Газете.Ru» Ольга Кондратенко, диетолог, нутрициолог, педиатр, эксперт компании SOLGAR.

«Функции жиров для головного мозга глобальны. Они формируют клеточные мембраны нейронов, обеспечивая нейронные связи. Играют значимую роль в метаболических процессах (обмене веществ), являются их незаменимыми участниками и служат источником энергии для мозга. Жиры необходимы мозгу на каждом этапе жизни человека, начиная с внутриутробной стадии развития эмбриона. В детском возрасте жиры необходимы для дальнейшего корректного развития мозга: их количество определяет поведение и активность ребенка, а также может быть маркером развития неврологических заболеваний», — объяснила она.

Больше всего липидов (разновидностью которых являются жиры) находится в миелиновых оболочках мозга. В белом веществе содержатся фосфолипиды, липиды, содержащие насыщенные жирные кислоты, обеспечивающие передачу нервных импульсов. В сером веществе присутствуют в основном липиды полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), участвующие в обработке сигналов в нервных клетках.

«С возрастом количество липидов в головном мозге уменьшается, особенно в белом веществе, что приводит к снижению проводимости нервных импульсов. Уменьшается и количество метаболически значимых липидов и увеличивается количество холестерина, способствующего формированию атеросклеротических бляшек. Постепенно мозг уменьшается в объеме, нарушаются его когнитивные функции, а именно память, скорость мышления и внимания. Сегодня прослеживается связь низкого содержания липидов в мозге и таких заболеваний, как шизофрения, болезнь Альцгеймера. В случае нарушения метаболизма липидов наблюдаются риски развития атеросклероза сосудов головного мозга, хронической ишемии головного мозга. А в случае истощения липидного пула (общее количество жиров (липидов) в организме) нарушается проводимость между нейронами мозга, затормаживается восприятие информации, что приводит к выраженным (клинически) когнитивным нарушениям. Зачастую в этом случае человеку требуется стационарная помощь», — добавила врач.

Важным и неотъемлемым фактором здесь является питание и водный режим.

«Включите в свой рацион продукты, богатые полезными жирами, полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК), омега-3 жирными кислотами (жирная рыба, лосось, тунец, сельдь, сардина, орехи, особенно грецкие и миндаль, семена, например льняные и чиа). Кроме того, для мозга необходимы антиоксиданты, которые можно получить из фруктов и ягод (черника, клубника, апельсины, яблоки), овощей (брокколи, шпинат, листовая зелень). Одним из мощных антиоксидантов, защищающих клетки мозга и нервной системы от повреждений свободными радикалами и способствующих нормальной передаче нервных импульсов, является витамин Е, которым богато авокадо», — заявила эксперт.

Крайне необходимым для поддержания здоровья мозга продуктом является яйцо, в котором содержится холин и витамины группы В, влияющие на работу памяти и концентрацию внимания. Обязательно обратите внимание на наличие в рационе медленных углеводов, необходимых для обеспечения мозга энергией.

«Другим наиважнейшим фактором для здоровья и молодости мозга остается соблюдение водного режима. Рассчитать его несложно: для взрослых — это 30 мл/кг веса и 40 мл/кг веса летом и в условиях высоких температур. Для детей — не менее 50 мл/кг веса», — резюмировала врач.

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