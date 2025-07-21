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Врач объяснила, почему в жару от кофе сильнее потеют

Врач Хайкина: даже ледяной кофе в жару приводит к усилению потоотделения
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Многие люди могли заметить, что в жаркую погоду кофе, будь оно горячим или холодным, усиливает потливость. О том, с чем это связано, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

«Дело не в температуре напитка, а в его составе. Кофеин — главный действующий компонент кофе — стимулирует нервную систему, повышает частоту сердечных сокращений, усиливает приток крови к коже и повышает внутреннюю температуру тела. Организм, чувствуя этот перегрев, включает защитную реакцию: усиливает потоотделение, чтобы охладиться. Именно поэтому, выпив даже ледяной кофе, мы начинаем потеть», — рассказала Хайкина.

Есть еще один фактор — кофеин активирует выработку адреналина. Это гормон, который ускоряет дыхание, повышает давление и «заводит» обмен веществ. По словам врача, в прохладной обстановке такая встряска может взбодрить. Но в условиях жары, когда организм и так работает на пределе, это уже перегрузка. Вместо прилива энергии — разбитость и еще большее ощущение жары.

«Добавим сюда еще одну важную деталь: кофе — это мягкий, но все же диуретик. Он усиливает работу почек и способствует более быстрому выведению жидкости. То есть, по сути, после каждой чашки кофе мы теряем больше воды, чем получаем. А если не восполнять потери — легко заработать обезвоживание. Это не только усиливает потливость, но и влияет на давление, уровень энергии, кожу и даже настроение», — добавила специалист.

Чтобы обезопасить себя, врач дала несколько советов. Ограничьте количество кофе в жару — лучше перенести чашку на вечер, когда жара спадает. После каждой чашки кофе — стакан воды. Это золотое правило помогает компенсировать потери жидкости. Не заменяйте воду кофе. Кофе не утоляет жажду. Лучше выбрать воду, морсы, холодные травяные чаи или даже огуречный настой.

«Если вы замечаете, что после кофе в жару вам становится только хуже — это не слабость, а нормальная реакция тела на лишнюю нагрузку. Поберегите себя: жару лучше переживать в прохладе и с бутылкой воды, а не с кружкой кофе, каким бы вкусным он ни был», — резюмировала Хайкина.

Ранее был назван самый опасный кофе для сердца.

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