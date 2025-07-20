Подмосковный выпускник из Химок выиграл международную математическую олимпиаду

Школьник из Подмосковья набрал максимальные 42 балла на IMO-2025

Выпускник школы №14 из подмосковных Химок Иван Часовских занял первое место на Международной математической олимпиаде (IMO-2025), набрав максимальные 42 балла. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

«Его успех — результат упорства, таланта и мощной педагогической поддержки. Иван — универсал, преуспевающий в алгебре, комбинаторике, геометрии и теории чисел», — написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Иван Часовских закончил 11-й класс и планирует поступать в МФТИ для дальнейшего изучения теоретической математики.

Как напомнил Воробьев, молодой человек является победителем Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике. По его словам, ранее он уже завоевывал призы на международных соревнованиях в Румынии и Британии.

Губернатор Московской области поздравил Ивана и его наставников, отметив важность их вклада в достижение таких высоких результатов.