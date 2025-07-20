Эксперт рассказал, кому категорически не подходят ИТ-профессии

ИТ-сфера, несмотря на свою многогранность, подходит далеко не каждому. Помимо навыков человека и его способности к образованию, сегодня довольно сложно найти проект, в котором у новичка без фундаментального образования будет сильный интерес и желание развиваться. О том, кому будет трудно освоить специальность в информационных технологиях, «Газете.Ru» рассказал директор IT-колледжа Хекслет Антон Васильев.

«Бывают и такие ситуации, когда, встретив неожиданные трудности на пути к освоению новой ИТ-профессии, человек отказывается от своих целей и возвращается на привычное место работы. Чтобы этого не происходило, работнику, переходящему в ИТ, необходимо разобраться, насколько ему подходит конкретная специальность и данная сфера в целом. За последние годы число специалистов, которые пробуют перейти в ИТ заметно снизилось. Это происходит из-за того, что порог входа в сферу был повышен, и привычных курсов оказалось недостаточно. Если раньше много россиян в возрасте 40+ осуществляли переход в ИТ, то сейчас планка заметно снизилась. В компаниях на младшие позиции рассматриваются молодые люди до 23-25 лет, получившие образование в специализированном вузе или колледже», — заявил спикер.

Эксперт отметил, что за последние несколько лет на рынке труда в сфере информационных технологий сформировалась высоко конкурентная среда, к которой простой человек. желающий сменить профессию, уже не подготовиться за короткий срок. Пройти трех- или шестимесячный курс по программированию уже недостаточно, чтобы гарантированно получить заветное рабочее место. В компаниях, особенно крупных, ценятся узкие специалисты с опытом работы на реальных проектах. Кроме того, ИТ постоянно развивается, причем делает это существенно быстрее многих других отраслей. Поэтому работа в ИТ вряд ли подойдет тому, кто не готов постоянно расти и развиваться в условиях высокой конкуренции.

Среди прочего, зарплаты в ИТ прошли стадию критического перегрева и стабилизировались. На рынке труда возникла ситуация, когда запросов от компаний меньше, чем желающих устроиться. В этой ситуации крупный бизнес даже создает лист ожидания кандидатов, в которой попадает специалист, который прошел 3-4 этапа собеседований. Компании вынуждены буквально придерживать перспективных специалистов из-за ограниченного количества мест.

«Трудно будет и тем, кто в принципе не интересуется технологиями и идет в ИТ исключительно из-за денег. Естественный интерес всегда будет главным мотиватором к карьерному росту сотрудника в любом из ИТ-направлений. Задачи и проблемы, над которыми работают специалисты этой сферы обычно достаточно сложны в техническом смысле, а также зачастую бывают уникальны. Чтобы разобраться в конкретном рабочем вопросе, потребуется много усидчивости, особенно если тема для сотрудника новая, что при работе в ИТ встречается довольно часто. Конечно, в этой сфере существует множество смежных профессий, не связанных с программированием напрямую, например эйчар или маркетинг, однако практически на любой позиции в ИТ-компании необходимо разбираться в технических аспектах работы, чтобы корректно отбирать работников или строить стратегию продаж» — рассказал Васильев.

По мнению эксперта, еще одна неожиданность, которую можно встретить при переходе в ИТ — необходимость выполнять рутинную работу. Сфера ИТ, безусловно, неотрывно связана с творчеством и поощряет нестандартные подходы к решению проблем. Но в то же время, многие процессы, которые приходится выполнять специалистам, можно назвать рутинными. Особенно это касается тех, кто только начинает работать на стартовых «джуниор» позициях, ведь большинство монотонных задач предстоит выполнять именно им.

«Сегодня очевидно и влияние нейросетей на рынок труда. Многие компании берут в оборот ИИ и делегируют ему задачи, который раньше выполнялись с помощью специалистов. Поэтому спрос на онлайн-курсы становится все меньше. Молодым людям, которые планируют получать фундаментальное образование в колледже или вузе, стоит учитывать то, что навык управления нейросетью может стать определяющим в дальнейшем. Однако это не значит, что стоит просить ИИ писать каждый кусочек кода, таких специалистов наставники вычисляют довольно быстро, и они редко дотягивают до окончания испытательного срока» — заключил эксперт.

Ранее эксперт рассказала про красные флаги, мешающие айтишникам найти работу.