В Подмосковье пройдет акция «Проверь здоровье в парке»

В 36 парках Подмосковья для проверки здоровья будут работать медбригады

В Московской области 19 и 20 июля состоится очередная акция «Проверь здоровье в парке». Об этом сообщается на сайте правительства Подмосковья.

Медицинские бригады развернут свои площадки в 36 парках 35 городских округов, включая Волоколамск, Егорьевск, Жуковский, Дубну, Люберцы и другие.

Как рассказал зампред правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, летом бригады подмосковных врачей традиционно проводят выездные профосмотры в парках.

«Любой желающий старше 18 лет может проверить свое здоровье и получить консультацию специалиста. С начала лета такой возможностью воспользовались уже более 2,4 тыс. человек», — уточнил он.

В рамках акции все желающие смогут измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования. При необходимости пациентов направят в поликлинику для углубленного обследования.

Отмечается, что для участия в профосмотре необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Результаты обследования будут доступны в личном кабинете пациента на портале «Здоровье».