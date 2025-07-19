Юрист раскрыл, как блогер Лерчек может погасить долг перед налоговой

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) не может взять кредит для погашения налоговой задолженности, поэтому единственный выход для нее — это ходатайствовать перед следствием о возможности работать онлайн под контролем. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Чекалина фигурирует в уголовном деле о незаконном выводе 250 млн рублей из России с использованием подложных документов (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Учитывая тяжесть обвинений (до 10 лет лишения свободы), ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом выхода в интернет. Это лишает ее возможности вести предпринимательскую деятельность, которая могла бы стать основным источником дохода для погашения долга. В сложившихся условиях Лерчек не может рассчитывать на займы: кредиторы избегают сотрудничества с лицами под уголовным преследованием. Хаминский считает, что единственный выход для Чекалиной — обратиться в следственные органы с ходатайством о разрешении ограниченной работы онлайн под контролем. Это позволит ей зарабатывать для расчетов с ФНС, не нарушая процессуальных ограничений. Без снятия интернет-блокировки долг будет только расти за счет пеней, усугубляя и без того критическую ситуацию», — сказал он.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере 250 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

19 июля РИА Новости сообщили, что налоговая служба добилась блокировки всех банковских счетов Чекалиной и ее бывшего мужа. Отмечается, что ИП блогеров действующие, однако счета заблокированы по налоговым основаниям. Как сообщает агентство, отрицательное сальдо составляет более 27 миллионов рублей.

Ранее суд постановил взыскать с Чекалиной задолженность по коммунальным платежам.