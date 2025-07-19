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В Москве мужчина пнул девушку, отказавшуюся знакомиться

Baza: незнакомец пнул москвичку после вежливого отказа в знакомстве
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Depositphotos

В Москве мужчина пнул девушку после вежливого отказа в знакомстве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Девушка по имени Наргиса рассказала, что к ней на улице подошел молодой человек и спросил номер телефона. Однако жительница российской столицы вежливо отказалась диктовать заветные 10 цифр.

По данным журналистов, москвичка снимала происходящее на телефон, так как к ней нечасто подходят с целью познакомиться, и девушка испугалась. После отказа заговоривший с Наргисой мужчина потребовал удалить видео, а когда она отвернулась, пнул ее в поясницу. Молодой человек попытался убежать в неизвестном направлении, но девушка начала кричать и привлекла внимание прохожих. Благодаря этому Наргиса смогла снять лицо обидчика.

«[Далее она] отправилась в полицию писать заявление», — говорится в материале.

В июне 27-летняя жительница Москвы стала жертвой приставаний на Охотном ряду. К ней подошла компания из шести молодых людей, при этом один из них принялся оскорблять девушку и ухватил ее за интимное место. Пострадавшая вырвалась, после чего написала заявление в полицию.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого вместе с одним из его приятелей. Один из взятых под стражу молодых людей — 21-летний москвич, второй — 23-летний уроженец Кемеровской области.

Ранее в Москве задержали голых пикаперов, пытавшихся познакомиться с женщинами.

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