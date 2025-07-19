В России предложили сделать на «Госуслугах» раздел для молодых семей

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко рассказал ТАСС, что на портале «Госуслуг» необходимо создать раздел «Молодая семья», который бы объединял все актуальные меры поддержки.

«Следовало бы на портале госуслуг выделить отдельный статус «Молодая семья» и информировать такие категории граждан о том, какие меры им положены в данном регионе. Я знаю, что многие молодые семьи не осведомлены об этом», — пояснил Рыбальченко.

Он уточнил, что таким образом молодые семьи могли бы ознакомиться с возможностями, которые предоставляет государство.

До этого Совет Федерации на законодательном уровне закрепил понятие «студенческая семья».

Изменения внесены в закон «О молодежной политике в РФ», в котором закрепляется понятие студенческой семьи и полномочия федеральных органов власти в этой сфере.

Согласно документу, студенческой семьей можно назвать людей до 35 лет, получающих среднее профессиональное или высшее образование, а также состоящих в браке или являющихся единственными родителями (усыновителями).

Ранее сообщалось, что в российском регионе молодым семьям оплатят 75% стоимости аренды жилья.