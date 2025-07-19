Маркетолог рассказала, как россиян обманывают на продаже экопродуктов

Часто мы читаем на упаковках слова «эко», «натуральный», «без сахара», «органический», однако такие заявления не всегда обоснованы, рассказа «Газете.Ru» Элина Малагова, маркетолог-стратег, бизнес-консультант, член Гильдии маркетологов.

«Потребитель, видя подобные надписи на упаковке сока, полагает, что продукт не содержит добавок и красителей, но производитель при этом может использовать подсластители, что не делает продукт натуральным. Другой пример — экологичные биоразлагаемые упаковки, которые требуют особых условий утилизации, недоступных большинству потребителей. Создается иллюзия экологичности, но при этом углеродный след остается высоким», — объяснила она.

Для обозначения тех, кто использует «зеленый» имидж для повышения продаж, не вкладывая при этом реальных усилий в экологизацию производства или продукции, существует специальный термин «гринвошинг». Впечатление об экологичности создается не при помощи прямых заявлений, а посредством дизайна решений — через ассоциативные изображения, натуральные оттенки и цвета упаковки.

«Фактически это даже не манипуляция. Это элементы позиционирования, вызывающие у потребителей нужное восприятие. Такие компании упоминают лишь часть своих экологических инициатив, умалчивая о негативных последствиях своего производства. Незначительные изменения в составе или упаковке подаются как серьезные достижения, а заявления об экологичности не подкреплены подтверждающими документами от независимых организаций», — добавила маркетолог.

Настоящая экоответственность подтверждается действиями компании: открытым предоставлением информации, включая данные о потреблении ресурсов и утилизации отходов, наличием сертификации ISO 14001 и других независимых организаций. Такие компании инвестируют в разработку и внедрение экологически чистых технологий, снижающих ее негативное воздействие на окружающую среду, участвуют в различных экологических проектах. Их экологическая политика не является поводом для агрессивного маркетинга, а представляет собой долгосрочную стратегию, направленную на устойчивое развитие.

«Не стесняйтесь задавать вопросы для проверки подлинности экологических заявлений. Уточняйте, какие сертификаты подтверждают экологичность продукции, какие конкретные меры принимаются для уменьшения отходов, где можно найти подробный отчет об экологической деятельности компании», — посоветовала эксперт.

Необходимы изменения в законодательстве: введение более четких и однозначных определений терминов, таких как «натуральный», «экологически чистый», «органический», чтобы недобросовестные производители не могли интерпретировать их в свою пользу. И производители, и потребители должны понимать, каким обязательным критериям должен соответствовать продукт для данных обозначений. После этого можно будет усилить ответственность производителей за недобросовестную маркировку.

«Думаю, что в будущем зеленый маркетинг станет регулироваться жестче. Потребители все больше обращают внимание на экологические аспекты, и компании, которые не будут соответствовать этим требованиям, рискуют потерять свою долю рынка и доверие потребителей. Компаниям важно понимать, что гринвошинг — это серьезный репутационный риск, последствия которого могут быть глобальными», — резюмировала она.

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