Депутат Госдумы поможет жителям аварийного дома в Санкт-Петербурге

Депутат Государственной Думы Михаил Романов провел встречу с жителями аварийного дома №73 по проспекту Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге и по ее итогам взял на личный контроль вопросы восстановления здания. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

По словам депутата, на этой неделе стена дома начала покрываться трещинами снаружи и изнутри. Также он указал на некачественную работу УК — несмотря на многочисленные обращения жильцов она, как отметил Романов, не предприняла никаких мер. В результате на здании разрушаются балконы.

Парламентарий особо подчеркнул, что периметр аварийного здания не огорожен, в результате чего жители дома и прохожие подвергаются риску. По результатам личного осмотра он направил депутатский запрос прокурору Санкт-Петербурга с просьбой выполнить проверку фактов нарушения прав граждан в связи с халатностью должностных лиц, отвечающих за содержание дома, а также оказанием жилищно-коммунальных услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Депутат добавил, что жители дома также попросили его оценить законность продажи подвала здания, в котором находятся общедомовые коммуникации. На данный момент они замурованы собственником. Также, по его словам, необходимо устранить незаконные перепланировки, в том числе связанные с нарушением несущих конструкций дома.

Кроме того, Романов направил запрос вице-губернатору Санкт-Петербурга с требованием принять экстренные контраварийные меры для предотвращения обрушения аварийного здания и проведения капитального ремонта. Депутат особо выделил, что дом с момента постройки дом ни разу капитально не ремонтировался, износ здания в 2018 году оценили в 40%.