На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Госдумы поможет жителям аварийного дома в Санкт-Петербурге

Депутат Романов взял под контроль ремонт разрушающегося дома в Петербурге
true
true
true
close
Telegram-канал Романов

Депутат Государственной Думы Михаил Романов провел встречу с жителями аварийного дома №73 по проспекту Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге и по ее итогам взял на личный контроль вопросы восстановления здания. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

По словам депутата, на этой неделе стена дома начала покрываться трещинами снаружи и изнутри. Также он указал на некачественную работу УК — несмотря на многочисленные обращения жильцов она, как отметил Романов, не предприняла никаких мер. В результате на здании разрушаются балконы.

Парламентарий особо подчеркнул, что периметр аварийного здания не огорожен, в результате чего жители дома и прохожие подвергаются риску. По результатам личного осмотра он направил депутатский запрос прокурору Санкт-Петербурга с просьбой выполнить проверку фактов нарушения прав граждан в связи с халатностью должностных лиц, отвечающих за содержание дома, а также оказанием жилищно-коммунальных услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Депутат добавил, что жители дома также попросили его оценить законность продажи подвала здания, в котором находятся общедомовые коммуникации. На данный момент они замурованы собственником. Также, по его словам, необходимо устранить незаконные перепланировки, в том числе связанные с нарушением несущих конструкций дома.

Кроме того, Романов направил запрос вице-губернатору Санкт-Петербурга с требованием принять экстренные контраварийные меры для предотвращения обрушения аварийного здания и проведения капитального ремонта. Депутат особо выделил, что дом с момента постройки дом ни разу капитально не ремонтировался, износ здания в 2018 году оценили в 40%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами