На фестивале «Таврида-АРТ» создадут музыку и песни о событиях спецоперации

В рамках программы «#СВОяМУЗЫКА» форума «Таврида-АРТ» участники создадут различные музыкальные произведения, в основу которых лягут личные истории участников и свидетелей событий специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба форума.

В программе «#СВОяМУЗЫКА» принимают участие 49 авторов-исполнителей, музыкантов-инструменталистов, музыкальных продюсеров и менеджеров из 19 регионов России. Часть из них являются участниками и очевидцами СВО, уточнили представители форума «Таврида-АРТ».

В течение недели участники программы разработают музыкальный контент, основанный как на личном опыте, так и на историях и подвигах героев СВО. Реализовать идеи им помогут 20 экспертов.

В их число входят руководитель группы «Джанго» Алексей Поддубный, лидер рок-группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец, участник СВО и артист музыкального лейбла «Таврида.АРТ» Сергей Нихаенко и другие музыканты, композиторы и продюсеры, не раз выступавшие перед участниками и ветеранами СВО, в том числе в городах Донбасса и Новороссии.

Далее песни и музыка будут выпущены на музыкальном лейбле «Таврида.АРТ» и лейблах партнеров площадки. Также они станут саундтреками для кинопроектов, созданных на основе идей участников программы «#СВОёКИНО» в прошлом году — игрового сериала «Беглец», музыкальной подростковой трагикомедии «Африканский мухожук» и военно-спортивной драмы «Прыжок», рассказали организаторы форума.

Кроме того, участники программы напишут музыкальное сопровождение для фотовыставки военных корреспондентов Дениса Григорюка из Донецка и Дмитрия Макеева из Крыма. Ее часть будет впервые представлена на Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» с 1 по 3 августа.