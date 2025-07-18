В Тюмени два мигранта забили палкой мужчину из-за слов об их семьях

В Тюмени суд вынес приговор мужчинам, которые решили отомстить родственнику за его оскорбления. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Инцидент произошел в квартире дома на проезде Геологоразведчиков в 2022 году, но решение суд принял только сейчас. Родственник не раз оскорблял членов семей мужчин, поэтому они решили отомстить.
Один из них пригласил пострадавшего в гости и угостил алкоголем. Когда они пришли домой, второй ударил родственника по голове палкой. Затем они связали пострадавшего, закрыли ему рот салфетками и стали избивать.
Когда гость перестал дышать, чтобы скрыть преступление, мужчины отделили голову и конечности от туловища, расфасовали по пакетам и выбросили.
Суд признал фигурантов виновными и приговорил одного к 15 годам лишения свободы, второго – к 15,5. Оба будут отбывать срок в колонии строгого режима.
По данным СМИ, мужчины являются мигрантами.
Ранее в Ленобласти мигрант избил человека арматурой после неприятных слов о его матери.