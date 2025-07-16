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В Ленобласти мигрант избил человека арматурой после неприятных слов о его матери

В Мурино мигранта задержали за нападение с арматурой на мужчину
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Ленобласти мигранта подозревают в нападении на соотечественника. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Мурино. 41-летнего мужчину обнаружили в СНТ «Дубки» с множественными травмами, но спасти не смогли. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, подозреваемым стал 46-летний иностранец.

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», – сообщается в публикации.

Специалисты также проверят, законно ли мигранты находились на территории РФ.

По данным СМИ, мужчины знали друг друга с детства. Предварительно, между ними в день инцидента произошел конфликт: пострадавший «очень обидно» высказался в отношении матери друга.

Недовольный словами второй участник ссоры напал на мужчину и стал бить его различными предметами, в том числе и металлической арматурой.

Ранее в Петербурге рабочие напали с арматурой на подростка и удерживали в заброшенном здании.

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