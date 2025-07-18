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Число мошеннических звонков из-за рубежа выросло в 16 раз

Сбер зафиксировал рост мошеннических звонков с иностранных номеров
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Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Число мошеннических звонков россиянам с иностранных телефонных номеров за прошедшую неделю выросло в 16 раз. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Всплеск удалось зафиксировать в том числе благодаря бдительности граждан, которые делятся информацией о подозрительных вызовах через сервис «Сообщи о мошеннике» в разделе «Безопасность» приложения Сбербанк Онлайн.

Зампред правления Сбера Станислав Кузнецов отметил, что несмотря на существенный рост, доля таких звонков в общем объеме мошеннических атак остается небольшой.

По его словам, система антифрода Сбера успешно выявляет попытки дозвона с подозрительных номеров, а операции клиентов берутся под усиленный контроль, что позволяет избежать хищений.

«Однако люди должны быть проинформированы и вооружены знаниями, поэтому мы предупреждаем: если видите звонок с непривычного номера ― просто не берите трубку. Помните, что если у вас нет родственников, друзей или партнеров за рубежом, то никто вам из-за границы звонить не должен. Это однозначный признак мошенничества», — посоветовал Кузнецов.

По данным Сбера, злоумышленники активно используют облачные (виртуальные) АТС, где можно арендовать иностранные номера на короткий срок. Этот метод проще для мошенников, чем использование реальных SIM-карт.

В приложении СберБанк Онлайн доступен бесплатный сервис «Сообщить о мошеннике». Через него можно передать данные о подозрительных звонках, номерах телефонов, картах или ссылках на фишинговые сайты. После проверки информация добавляется в базу данных, что помогает усилить защиту пользователей.

Кроме того, сервис позволяет быстро связаться с представителем банка для предотвращения хищения, если были случайно названы данные банковской карты или код из СМС.

В Сбере подчеркнули, что сервис входит в бесплатный набор инструментов безопасности и помогает противостоять распространенным мошенническим схемам.

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