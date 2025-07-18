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Роскачество разрабатывает стандарт для определения российского происхождения пива

Роскачество разработает ГОСТ для признания российского происхождения пива
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Роскачество совместно с отраслевыми экспертами приступило к разработке стандарта для признания пива как российского. Проект планируется представить до конца текущего года, сообщают в организации РИА Новости.

Согласно представленным данным, новый стандарт будет включать требования к уровню локализации всех сырьевых компонентов, который должен составлять не менее 95%.

По информации Роскачества, создание этих критериев позволит отнести пиво к категории «Пиво России» и поможет в дальнейшем его продвижении. В будущем на основе нового стандарта может быть разработан Федеральный закон, аналогичный закону о виноградарстве и виноделии, который ввел понятие «Вино России».

Разработка стандарта и связанных с ним мер поддержки направлена на укрепление позиций отечественных производителей пива и сырья, а также на формирование и популяризацию национального бренда пива.

«Как и в случае с вином, введение ГОСТа призвано повысить качество продукции, защитить интересы потребителей и вывести отрасль на новый уровень развития», — добавили в Роскачестве.

Ранее сообщалось, что жители России стали покупать больше пива за один визит в магазин.

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