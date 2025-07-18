Уровень производства косметики в Москве вырос на 70% за несколько месяцев

Ликсутов: выпуск косметики в Москве увеличился более чем на 70% за пять месяцев

Московские компании за пять месяцев этого год нарастили выпуск косметики более чем на 70% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, его слова передает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

«‎Компании увеличивают выпуск продукции, расширяют ассортимент и осваивают новые рынки сбыта. Так, с января по май 2025 года объемы производства парфюмерных и косметических изделий, а также мыла, чистящих и полирующих средств выросли на 73,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»‎, — сказал Ликсутов.

На данный момент в российской столице действуют около 30 предприятий.

С начала этого года выпуск шампуней, лаков и других средств для ухода за волосами увеличился более чем на 60%, средств для ухода за телом – более чем на 15%, а производство тюбиков зубных паст выросло почти втрое, рассказали в ДИПП.

До этого сообщалось, что в России спрос на южнокорейскую косметику побил рекорд. Так, в апреле текущего года приобрела у Южной Кореи косметики на рекордные для двусторонней торговли $35,8 млн.

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