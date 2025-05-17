В России спрос на южнокорейскую косметику побил рекорд

Россия в апреле текущего года приобрела у Южной Кореи косметики на рекордные для двусторонней торговли $35,8 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской статистической службы.

Закупки увеличились примерно на 25% как по сравнению с мартом, так и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предыдущий максимум был в ноябре прошлого года на уровне $35 млн.

Отмечается, что в основном компании России импортировали из Южной Кореи средства для ухода за кожей — на $33,3 млн. Также зарегистрированы крупные поставки средств для макияжа глаз ($1,2 млн) и губ ($982 тыс.).

Россия по итогам апреля оказалась на четвертом месте среди основных покупателей корейской косметики, при этом еще в марте страна была на шестой позиции.

Также сообщалось, что в конце марта 2025 года объемы поставок южнокорейской косметики в Россию увеличились в 1,4 раза в сравнении с аналогичным периодом 2024-го и достигли отметки в $28,9 млн. Речь идет как об уходовой, так и о декоративной косметике.

Ранее врач-косметолог и дерматовенеролог центра «Медфрендс» Амина Ахметова рассказала, что корейская косметика подходит не всем россиянам.