На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России спрос на южнокорейскую косметику побил рекорд

Россия увеличила импорт южнокорейской косметики до рекордных $35,8 млн
close
Sorbis/Shutterstock/FOTODOM

Россия в апреле текущего года приобрела у Южной Кореи косметики на рекордные для двусторонней торговли $35,8 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской статистической службы.

Закупки увеличились примерно на 25% как по сравнению с мартом, так и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предыдущий максимум был в ноябре прошлого года на уровне $35 млн.

Отмечается, что в основном компании России импортировали из Южной Кореи средства для ухода за кожей — на $33,3 млн. Также зарегистрированы крупные поставки средств для макияжа глаз ($1,2 млн) и губ ($982 тыс.).

Россия по итогам апреля оказалась на четвертом месте среди основных покупателей корейской косметики, при этом еще в марте страна была на шестой позиции.

Также сообщалось, что в конце марта 2025 года объемы поставок южнокорейской косметики в Россию увеличились в 1,4 раза в сравнении с аналогичным периодом 2024-го и достигли отметки в $28,9 млн. Речь идет как об уходовой, так и о декоративной косметике.

Ранее врач-косметолог и дерматовенеролог центра «Медфрендс» Амина Ахметова рассказала, что корейская косметика подходит не всем россиянам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами