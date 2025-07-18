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Для автотуристов в России создали новый маршрут со стартом в Самаре

«Роснефть» презентовала маршрут для автопутешественников по Самарской области
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Shutterstock/FOTODOM

«Роснефть» и Министерство туризма Самарской области представили новый совместный проект для автотуристов — «Заволжские горизонты». Маршрут проходит через природные и культурные достопримечательности Самарской и Саратовской областей, сообщили в пресс-службе компании.

В «Роснефти» уточнили, что маршрут стартует в Самаре, проходит мимо парка культуры и отдыха «Вертолетка», далее идет в этнографический Центр «Серебро Севера» в селе Ягодное и Сызрань. Финальной точкой является национальный парк Хвалынска Саратовской области.

«Заволжские горизонты» — второй туристический маршрут, разработанный «Роснефтью» и Министерством туризма Самарской области, добавили в компании. Как отметили пресс-служба «Роснефти», сотрудничество ведется в рамках подписанного в прошлом году меморандума.

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