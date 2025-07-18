В Подмосковье для быстрой обработки звонков задействовали ИИ

В Подмосковье сформирована экосистема голосовых помощников на основе ИИ, оказывающих жителям широкий спектр услуг в разных сферах. Ежегодно роботы обрабатывают 9 млн звонков граждан, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«Роботы самостоятельно, без привлечения человека, решают около 60% вопросов. Для всей этой работы понадобилось бы порядка 1000 операторов. При этом мы не теряем ни один звонок и сокращаем время ожидания ответа», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что все ИИ-помощники работают в единой сети и при необходимости переадресуют звонки между собой, учитывая потребности заявителей. Глава Подмосковья добавил, что на данный момент на этапе разработки находятся еще четыре голосовых помощника. Они будут консультировать жителей по вопросам стройнадзора, бизнеса, социальной поддержки и экологии.

В пресс-службе губернатора и правительства области уточнили, что робот «Светлана» записывает граждан к врачу, позволяет вызывать медработника на дом и обзванивает пациентов, у которых заканчивается срок действия рецепта на льготные лекарства, а также для подтверждения записи к врачу.

Робот «Женя» дает консультации по вопросам ЖКХ, отправляет заявки в ЕДС, по необходимости соединяет с оператором, консультирует по плановым отключениям, аварийным ситуациям и срокам их устранения, а также рассказывает о работе УК.

Голосовой помощник «Галина» сообщает режим работы офисов МФЦ, проверяет статус заявления, записывает на прием и отменяет запись, консультирует по популярным услугам и вопросам уплаты госпошлин и звонит жителям, чтобы сообщить о готовности документов и напомнить о записи. Робот «Стройотходы» консультирует по стоимости вывоза строительного и бытового мусора.

ИИ-помощник «Вита» консультирует по вопросам ветеринарии и контроля безнадзорных собак. При необходимости он переводит звонок на ближайшую к абоненту ветстанцию, предоставляет контакты и график работы ветеринарных клиник, а также помогает оставить обращение, касающееся борьбы с борщевиком.

В пресс-службе губернатора и правительства области отметили, что внедрение цифровых технологий и сервисов соответствует задачам национального проекта «Экономика данных».